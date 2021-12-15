Победители акселератора для школьников SberZ получат дополнительные баллы к ЕГЭ
11:45 15.12.2021
Федеральная программа по развитию предпринимательских талантов для учащихся 8–11-х классов SberZ от Сбера вошла в список утвержденных Министерством просвещения РФ конкурсов на 2021-2022 учебный год. Победители конкурса получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения, также сведения о победителях и призёрах этих соревнований вносятся в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.
SberZ направлена на развитие у школьников 8-11 классов предпринимательских навыков. В ходе программы и под руководством наставников учащиеся приобретают профильные знания и создают проекты с нуля, лучшие команды представляют свои стартапы инвесторам, получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы на специальности, связанные с цифровыми технологиями и экономикой, а также ценные подарки.
Для регистрации не нужна идея или готовый бизнес-проект, в ходе программы подростки создадут собственный стартап, пройдя полный цикл от идеи и до его запуска. Участие в программе бесплатное, подать заявку можно до 14 февраля 2022 года.
«В экономике зарубежных стран около половины инноваций создаётся малыми формами бизнеса, в России — менее четверти. Для того чтобы стимулировать развитие предпринимательства, необходимо создать условия для обучения и популяризации предпринимательства как одной из траекторий развития карьеры с самых ранних лет. Включение SberZ в перечень мероприятий, рекомендуемых Минпросвещения России, несмотря на то что его программа не связана с классическими школьными дисциплинами, говорит о том, что базовые знания о бизнесе и навыки предпринимательства востребованы обществом и экономикой страны», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.
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