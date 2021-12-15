Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между РФ и КНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в среду по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил его за противостояние попыткам вбить клин между Китаем и Россией.

"В последнее время на различных мероприятиях вы давали высокую оценку российско-китайским отношениям, называя их примером взаимодействия государств в 21 веке, твердо поддерживали усилия Китая по защите ключевых национальных интересов, решительно выступали против попыток вбить клин между нашими странами. Я это высоко ценю", - сказал он.