В России за сутки выявили 28 363 случая заражения коронавирусом

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 363, до 10 103 160. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 633, до 8 839 633. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 142 против 1 145 днем ранее, до 292 891. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,9%, следует из данных штаба.