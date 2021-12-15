В Москве за сутки выявили 2 459 случаев заражения коронавирусом

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 459 против 1 976 днем ранее, до 1 991 707. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,12%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 87 против 89 днем ранее, до 35 558 (1,79% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.