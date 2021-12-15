Число госпитализированных с отравлением детей в Туве увеличилось до 103 - власти

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число детей, госпитализированных после отравления в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус", увеличилось до 103, сообщили ТАСС в среду в Минздраве Тувы.

"103 ребенка [в больнице]. Состояние с положительной динамикой", - сказал собеседник агентства.