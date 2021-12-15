0
0
141
НОВОСТИ

Более трехсот человек заблокированы в горящем небоскребе в Гонконге - СМИ

12:32 15.12.2021 Источник: Эхо Москвы

В Гонконге больше трёхсот человек, по данным СМИ, заблокированы в горящем небоскрёбе. 38-этажный Всемирный торговый центр загорелся сегодня утром, пишет китайская газета South China Morning Post. Спасатели эвакуировали из здания уже свыше 100 человек. Местная пресса сообщает о восьми пострадавших. При этом около 350 человек, по информации гонконгского новостного портала Dimsum Daily, остаются в верхней части небоскрёба. Сообщается, что эвакуационные выходы перекрыты из-за того, что именно в них отмечается сильное задымление. Добраться на верхние этажи пожарным, пока не удалось.

Здание включает в себя торговый центр с магазинами, а также офисные помещения. Возгорание произошло в технической комнате на первом этаже, откуда огонь распространился на строительные леса. Нижняя часть небоскрёба не работает в связи с ремонтом. Установить причину возгорания пока не удалось.

Пожару в Гонконге присвоен третий уровень опасности из пяти.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.12.2021
Воры в законе призвали не понижать в иерархии замученных тюремщиками зеков - СМИ
0
4
13:20 15.12.2021
Космический зонд «Паркер» впервые прошел через верхний слой атмосферы Солнца
0
47
13:05 15.12.2021
Лидеры протестов в Ингушетии из-за соглашения о границе с Чечней получили серьезные сроки лишения свободы
0
84
13:00 15.12.2021
В Москве за сутки выявили 2 459 случаев заражения коронавирусом
0
79
12:20 15.12.2021
Число госпитализированных с отравлением детей в Туве увеличилось до 103 - власти
0
132
12:05 15.12.2021
В России за сутки выявили 28 363 случая заражения коронавирусом
0
143
12:00 15.12.2021
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между РФ и КНР
0
157
11:45 15.12.2021
Победители акселератора для школьников SberZ получат дополнительные баллы к ЕГЭ
0
193
11:32 15.12.2021
На "черную зарплату" согласны 40% россиян - опрос
0
226
11:20 15.12.2021
Роспотребнадзор следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане
0
247

Возврат к списку