Более трехсот человек заблокированы в горящем небоскребе в Гонконге - СМИ
12:32 15.12.2021 Источник: Эхо Москвы
В Гонконге больше трёхсот человек, по данным СМИ, заблокированы в горящем небоскрёбе. 38-этажный Всемирный торговый центр загорелся сегодня утром, пишет китайская газета South China Morning Post. Спасатели эвакуировали из здания уже свыше 100 человек. Местная пресса сообщает о восьми пострадавших. При этом около 350 человек, по информации гонконгского новостного портала Dimsum Daily, остаются в верхней части небоскрёба. Сообщается, что эвакуационные выходы перекрыты из-за того, что именно в них отмечается сильное задымление. Добраться на верхние этажи пожарным, пока не удалось.
Здание включает в себя торговый центр с магазинами, а также офисные помещения. Возгорание произошло в технической комнате на первом этаже, откуда огонь распространился на строительные леса. Нижняя часть небоскрёба не работает в связи с ремонтом. Установить причину возгорания пока не удалось.
Пожару в Гонконге присвоен третий уровень опасности из пяти. Эхо Москвы
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