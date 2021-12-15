Лидеры протестов в Ингушетии из-за соглашения о границе с Чечней получили серьезные сроки лишения свободы
13:05 15.12.2021 Источник: Эхо Москвы
Лидеры протестных выступлений в Ингушетии из-за соглашения о границе с Чечней получили реальные сроки лишения свободы. Судья Юнис Куцуров огласил решение, почти полностью совпадающее с обвинительным заключением.
От 7,5 до 9 лет с ограничением права на участие в публичной деятельности фигурантам «ингушского дела», которое завели после протестов из-за спорной границы. Семь лидеров народных выступлений получили сроки в колонии общего режима с зачетом времени содержания под стражей. Люди в так называемом аквариуме — внешне спокойные мужчины, в национальных головных уборах. Именно они, как утверждало обвинение, организовали акцию, которая не обошлась без столкновений. Это произошло в марте 2019 года, что квалифицировали как создание экстремистского сообщества. По девять лет определили Малсагу Ужахову, председателю ликвидированного Совета тейпов ингушского народа, Ахмеду Барахоеву, члену Совета тейпов и Мусе Мальсагову, председатель Ингушского комитета национального единства. Барах Чемурзиев, председатель объединения бизнесменов «Опора Ингушетии» и Исмаил Нальгиев, руководитель организации «Выбор Ингушетии», которая отслеживала нарушения на выборах в регионе и 41-летний Багаудин Хаутиев, глава Совета молодежных организаций Ингушетии получили по 8 лет. Зарифа Саутиева, замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий — 7 лет и 6 месяцев колонии.
Адвокаты намерены обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях, а в случае если этого не удастся — дойти до ЕСПЧ. Эхо Москвы
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