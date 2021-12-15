Космический зонд «Паркер» впервые прошел через верхний слой атмосферы Солнца

13:20 Источник: Эхо Москвы

Американский космический зонд «Паркер» впервые прошел через верхний и самый горячий слой атмосферы Солнца. Об этом сообщает агентство NASA.

Зонд собрал образцы частиц и провел замеры магнитных полей. Главный вопрос, на который NASA попытается ответить с помощью данных «Паркера», — из-за чего солнечный ветер разгоняется до сверхзвуковых скоростей. По данным ученых, это происходит именно в так называемой солнечной короне. Аппарат приблизился к поверхности Солнца на расстояние примерно 10,5 миллионов километров. Чтобы зонд не расплавился, его защищает специальный экран, рассчитанный на температуру 1300 градусов Цельсия.

Исследователи надеются, что полученные сведения позволят понять механизм солнечного ветра, который является одной из причин помех при радиосвязи на Земле. Аппарат размером с небольшой автомобиль назван в честь астрофизика Юджина Паркера, который в середине прошлого века одним из первых в мире ввел это астрономическое понятие. На Земле с солнечным ветром связаны такие природные явления, как магнитные бури и полярное сияние.

Космический аппарат был запущен американцами в 2018 году. Планируется, что он пробудет в космосе еще 4 года. Эхо Москвы