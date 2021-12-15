Ведущие страны ЕС выступают против планирования новых антироссийских санкций - Bloomberg
15:00 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд ведущих стран Евросоюза выступают против планирования новых санкций против России, предпочитая переговоры. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц.
По данным агентства, среди стран, выступающих за диалог, Германия и Франция.
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