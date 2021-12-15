Ведущие страны ЕС выступают против планирования новых антироссийских санкций - Bloomberg

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд ведущих стран Евросоюза выступают против планирования новых санкций против России, предпочитая переговоры. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц.

По данным агентства, среди стран, выступающих за диалог, Германия и Франция.