ФСБ задержала трех россиян и двух иностранцев за незаконную добычу кречетов на Камчатке

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району задержали трех россиян и двух иностранцев за незаконную добычу соколов-кречетов на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В одном из частных домовладений в поселке Оссора Карагинского района Камчатского края в оборудованном тайнике обнаружено и изъято шесть соколов-кречетов, средства для их отлова и транспортировки. На территории Камчатского и Приморского краев задержаны три гражданина Российской Федерации и два иностранца, причастные к противоправной деятельности", - сообщили в ЦОС.

Позднее пограничниками в Петропавловске-Камчатском в жилом помещении изъято еще пять кречетов. По данному факту Пограничным управлением ФСБ России по Восточному арктическому району проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 258.1 ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ"), по результатам которой будет принято процессуальное решение. "Все птицы после осмотра специалистами-орнитологами выпущены в естественную среду обитания", - отметили в ЦОС.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ, по фактам незаконной добычи занесенных в Красную книгу РФ шести соколов-кречетов с августа по ноябрь этого года возбуждено уголовное дело. По данным СК, птицы содержались в специально оборудованном погребе квартиры. Ущерб от действий браконьеров превысил 13 млн рублей.

В браконьерстве подозреваются три местных жителя в возрасте от 34 до 57 лет, они собирались продать птиц двум иностранцам. "Два фигуранта признали свою вину в инкриминируемом преступлении, сотрудничают со следствием, один из соучастников группы причастность к совершенному деянию отрицает", - отметили в СК.

Два иностранца 26 ноября во Владивостоке решили приобрести несколько особей кречетов. Они были задержаны в рамках оперативно-разыскного мероприятия, когда "продавец" дал осмотреть "товар" - муляжи птиц. Двое обвиняемых арестованы.