Воры в законе призвали не понижать в иерархии замученных тюремщиками зеков - СМИ
13:32 15.12.2021
В тексте, подлинность которого подтвердила член ОНК Ева Меркачева, воры призывают с пониманием и сочувствием относиться к таким заключенным. Обращаясь к зекам, прошедшим через пытки, воры призывают рассказывать сразу об этом другим арестантам и не «ломать» других заключенных. Таким образом воры надеются противостоять «мусорскому беспределу». znak.com
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