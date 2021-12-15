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НОВОСТИ

Воры в законе призвали не понижать в иерархии замученных тюремщиками зеков - СМИ

13:32 15.12.2021

По российским тюрьмам распространяется письмо (прогон) от воров в законе, которые призывают заключенных не понижать в иерархии зеков, которые подверглись пыткам и сексуальному унижению со стороны тюремщиков. Об этом пишет Baza.

В тексте, подлинность которого подтвердила член ОНК Ева Меркачева, воры призывают с пониманием и сочувствием относиться к таким заключенным. Обращаясь к зекам, прошедшим через пытки, воры призывают рассказывать сразу об этом другим арестантам и не «ломать» других заключенных. Таким образом воры надеются противостоять «мусорскому беспределу».  znak.com

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