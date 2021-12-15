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Рогозин стал свидетелем по делу своего советника Сафронова, обвиняемого в госизмене

14:32 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи ФСБ летом допросили в качестве свидетеля главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина по делу его советника Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Иван Павлов (признан СМИ-иноагентом).

"В рамках расследования дела летом этого года был допрошен глава Роскосмоса Рогозин, он дал свидетельские показания по делу Сафронова", - сказал Павлов, не раскрывая сути сказанного чиновником.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. Ранее Мосгорсуд продлил ему арест до 7 января 2022 года. Рогозин неоднократно подчеркивал, что Сафронов продолжит оставаться сотрудником корпорации до оглашения приговора по его делу.

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