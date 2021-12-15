Сбер предлагает молодежи поделиться самыми яркими историями 2021 года

13:52

Сбер и СберЗвук запустили совместный проект «Голос поколения 2021». На сайте проекта любой молодой клиент Сбера может рассказать свою самую важную, самую запомнившуюся историю из 2021 года, дополнить ее музыкой, наиболее полно отражающей эмоции от тех событий, и быть услышанным миллионной аудиторией пользователей СберЗвук.

10 историй будут отобраны, записаны в аудиоформате и добавлены в главный новогодний плейлист на СберЗвуке «Голос поколения 2021» вместе с выбранными саундтреками. Там же будут звучать аудиопоздравления от любимых артистов поколения Z. Плейлист появится на СберЗвуке 27 декабря.

Артем Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка, комментируя проект сказал: «Для молодых людей мы стараемся создавать актуальные продукты, отвечающие их потребностям: молодёжная СберКарта, СберПрайм по специальной цене, образовательный кредит с господдержкой и др. Для того чтобы новому поколению было выгодно и безопасно пользоваться финансовыми инструментами, в наших проектах мы часто поднимаем тему финграмотности и кибербезопасности.

Но мы также понимаем непродуктовые потребности наших молодых клиентов: они хотят испытывать яркие эмоции и быть услышанными. Поэтому в наши проекты мы вкладываем эмоциональную ценность и показываем, что мы готовы слышать наших клиентов, их истории и их любимую музыку».

Как отметил Эдвард Давыдов, руководитель отдела коммерческих и партнерских проектов и спецпроектов СберЗвука, поколение Z - первое поколение, получающее музыку напрямую из аудиосервисов и связывающее ее с видеороликами мемами и историями: «Каждый момент заслуживает своего саундтрека, поэтому расскажите ваши истории, а мы выберем самые захватывающие, позаботимся о подходящих музыкальных треках и соберем все это в самый яркий плейлист поколения Z».