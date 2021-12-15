0
0
133
НОВОСТИ

Сбер предлагает молодежи поделиться самыми яркими историями 2021 года

13:52 15.12.2021

Сбер и СберЗвук запустили совместный проект «Голос поколения 2021». На сайте проекта любой молодой клиент Сбера может рассказать свою самую важную, самую запомнившуюся историю из 2021 года, дополнить ее музыкой, наиболее полно отражающей эмоции от тех событий, и быть услышанным миллионной аудиторией пользователей СберЗвук.

10 историй будут отобраны, записаны в аудиоформате и добавлены в главный новогодний плейлист на СберЗвуке «Голос поколения 2021» вместе с выбранными саундтреками. Там же будут звучать аудиопоздравления от любимых артистов поколения Z. Плейлист появится на СберЗвуке 27 декабря.

Артем Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка, комментируя проект сказал: «Для молодых людей мы стараемся создавать актуальные продукты, отвечающие их потребностям: молодёжная СберКарта, СберПрайм по специальной цене, образовательный кредит с господдержкой и др. Для того чтобы новому поколению было выгодно и безопасно пользоваться финансовыми инструментами, в наших проектах мы часто поднимаем тему финграмотности и кибербезопасности.

Но мы также понимаем непродуктовые потребности наших молодых клиентов: они хотят испытывать яркие эмоции и быть услышанными. Поэтому в наши проекты мы вкладываем эмоциональную ценность и показываем, что мы готовы слышать наших клиентов, их истории и их любимую музыку».

Как отметил Эдвард Давыдов, руководитель отдела коммерческих и партнерских проектов и спецпроектов СберЗвука, поколение Z - первое поколение, получающее музыку напрямую из аудиосервисов и связывающее ее с видеороликами мемами и историями: «Каждый момент заслуживает своего саундтрека, поэтому расскажите ваши истории, а мы выберем самые захватывающие, позаботимся о подходящих музыкальных треках и соберем все это в самый яркий плейлист поколения Z».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 15.12.2021
Ведущие страны ЕС выступают против планирования новых антироссийских санкций - Bloomberg
0
39
14:32 15.12.2021
Рогозин стал свидетелем по делу своего советника Сафронова, обвиняемого в госизмене
0
112
14:12 15.12.2021
Путин и Си Цзиньпин поддержали создание независимой инфраструктуры для торговых операций
0
141
14:00 15.12.2021
ФСБ задержала трех россиян и двух иностранцев за незаконную добычу кречетов на Камчатке
0
140
13:32 15.12.2021
Воры в законе призвали не понижать в иерархии замученных тюремщиками зеков - СМИ
0
199
13:20 15.12.2021
Космический зонд «Паркер» впервые прошел через верхний слой атмосферы Солнца
0
188
13:05 15.12.2021
Лидеры протестов в Ингушетии из-за соглашения о границе с Чечней получили серьезные сроки лишения свободы
0
234
13:00 15.12.2021
В Москве за сутки выявили 2 459 случаев заражения коронавирусом
0
192
12:32 15.12.2021
Более трехсот человек заблокированы в горящем небоскребе в Гонконге - СМИ
0
275
12:20 15.12.2021
Число госпитализированных с отравлением детей в Туве увеличилось до 103 - власти
0
227

Возврат к списку