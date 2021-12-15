Путин и Си Цзиньпин поддержали создание независимой инфраструктуры для торговых операций
14:12 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддержали активизацию усилий по формированию независимой инфраструктуры для обслуживания торговых операций РФ и КНР, сказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем. Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны", - сказал Ушаков.
Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа инвесторов РФ и КНР на фондовые рынки, добавил помощник президента РФ.
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