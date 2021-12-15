Рост цен в этом году стал серьезным вызовом для реализации нацпроектов - Путин
15:12 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост цен в РФ в этом году стал серьезным вызовом для реализации национальных проектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Так, в этом году серьезным вызовом для реализации нацпроектов стал рост цен. Он охватил широкую номенклатуру товаров, в том числе строительные материалы. В условиях изменившейся ценовой конъюнктуры руководители регионов все чаще сообщают о несостоявшихся конкурсах, о задержках строительства, о проблемах с подрядчиками, - сказал Путин. - Такие риски необходимо снизить до минимума, а лучше, конечно, свести их к нулю".
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