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Путин и Си Цзиньпин заявили, что AUKUS увеличивает напряженность в регионе - Ушаков

15:32 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшихся в среду переговорах в формате видеоконференции заявили, что создаваемый в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) альянс AUKUS (Австралия, США и Великобритания) подрывает устои нераспространения ядерного оружия и увеличивает уровень напряженности в регионе. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров лидеров двух стран.

"AUKUS вообще подрывает устои ядерного нераспространения и вообще взвинчивает уровень напряженности в регионе. Об этом лидеры подробно говорили", - сообщил он.

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