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РПЦ просит у государства финансовую поддержку, "как у парикмахерских"

16:00 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь просит предоставить государственную поддержку в условиях пандемии всем религиозным организациям в стране. Об этом заявила в среду руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

"В связи с установленными ограничениями мы понесли и значительные убытки и нуждаемся в государственной поддержке, которая, кстати, предоставляется, скажем, всем парикмахерским, всем салонам красоты, всем музеям и так далее. Но почему-то к религиозным организациям такой избирательный подход - только если ты получал уже государственную поддержку с 2017 года, ты вправе получить ее в связи с ковидом", - сказала глава правового управления РПЦ, выступая на IV Всероссийском форуме "Право. Религия. Государство".

По словам Чернеги, это ставит религиозные организации в неравное положение. "Настаиваем на том, чтобы поддержка была предоставлена всем религиозным организациям - централизованным и входящим в их структуру", - добавила она.

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