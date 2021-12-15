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Нейросеть ruDALL-E от Сбера, которая генерирует изображения по описанию на русском языке, стала доступна на платформе ML Space

15:52 15.12.2021

Промышленная версия первой в мире нейронной сети ruDALL-E от SberDevices и Sber AI, создающей изображения на основе текстового описания на русском языке, теперь доступна на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub от SberCloud. Она содержит 12 миллиардов параметров, с ее помощью можно создавать разнообразные графические коммерческие материалы от иллюстраций для рекламы до архитектурного и промышленного дизайна.

ruDALL-E — мультимодальная нейросеть, которая генерирует оригинальные изображения по заданному русскоязычному описанию, моделируя совместное распределение текстов и изображений, проект по ее обучению стал самым большим нейросетевым вычислительным проектом в России и СНГ.

Сеть существует в двух вариантах: бесплатной, сверхбольшой моделью ruDALL-E XL, содержащей 1,3 миллиарда параметров, можно воспользоваться, загрузив её код и набор параметров с Github.

Второй вариант - сверхгигантская нейросеть ruDALL-E 12B XXL с 12 миллиардами параметров доступна в подборке ruGPT-3 & family DataHub ML Space, с ее помощью можно создать неограниченное число новых изображений по заданному описанию с меньшей степенью абстракции и более высокого качества.

Как отметил Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент: «Два месяца назад мы выложили в открытый доступ модель ruDALL-E XL, сделали демо-сайт и навык для ассистентов Салют, чтобы с ней можно было «поиграть», создавая любые картинки по запросу. Теперь же внешняя аудитория может воспользоваться и XXL-версией модели, которая позволяет получать не только абстрактные изображения, но и любое количество качественных уникальных иллюстраций, которые можно применять в разных сферах».

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