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НОВОСТИ

Духовенству хотят запретить избираться в местные советы регионов Киргизии

16:12 15.12.2021

Госкомиссия по делам религий предлагает запретить религиозным деятелям избираться в местные кенеши. Проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Ведомство также намерено внести в закон о политических партиях пункт о том, что в ходе предвыборной агитации запрещено любое использование религиозных материалов или символов.

Вместе с тем Госкомрелигий намерена ввести обязательное лицензирование религиозных образовательных учреждений. В жилых домах могут запретить открытие молельных комнат.  vesti.kg

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