Эксперт считает, что омикрон-штамм мог быть создан искусственно

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков считает, что новый штамм коронавируса "омикрон" имеет искусственное происхождение.

"Совершенно очевидно, что это одних рук дело. Опять же это теория заговора. Но я считаю, что это так. Сейчас решили прекратить пандемию, потому что настала пора решительных изменений в мире. В ближайшие три-четыре месяца будет очень многое меняться. Прекратить пандемию - решил тот же, кто ее и запустил. <...> И сейчас просто настал такой момент, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию", - сказал он в эфире "Радио России".

Чумаков уточнил, что в новом варианте коронавируса сочетаются все черты предыдущих, что может подтверждать факт его создания. При этом эксперт назвал этот штамм "супер-ослабленным". "Это не просто мутация. Они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно. То есть когда он эволюционировал, там возникали какие-то мутации, которые вызывали какие-то изменения в его свойствах", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен более чем в 60 странах мира.