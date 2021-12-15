Суд в Берлине решил, что заказ на убийство Хангошвили поступил от российских властей
17:00 15.12.2021 Источник: Интерфакс
Высший земельный суд в Берлине считает, что заказ на убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили поступил от российских властей, сообщил судья Олаф Арнольди, оглашая приговор обвиняемому.
"Суд постановил, что он совершил преступление. Его зовут Вадим Красиков. Он действовал по заказу центрального правительства РФ и был сотрудником служб госбезопасности", - сказал судья.
Это, по его словам, "не что иное, как государственный терроризм".
Судья отметил, что Россия выдала обвиняемому фальшивый паспорт на другое имя - Вадим Соколов. "Российская Федерация снабдила его фальшивым паспортом. У него совершенно официальный документ", - сказал Арнольди.
Помимо этого, российские правоохранители утверждали, что Красиков и Соколов - не одно лицо, тогда как в ФРГ установили обратное, отметил судья.
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