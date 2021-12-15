Сбер и Правительство Удмуртии представили «Деревню будущего»

17:17

В Удмуртии состоялась презентация «Деревни будущего», совместного проекта Сбера и правительства республики. В мероприятии приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф; министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев; глава Удмуртской Республики Александр Бречалов; председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Пётр Колтыпин. Проект реализован в селе Пихтовка Воткинского района Удмуртии.

Целью проекта является создание современного, технологичного и эффективного агропромышленного бизнеса, а также привлекательной и комфортной жизни в сельской местности.

В результате совместной работы представителей региональных и муниципальных органов власти, Сбера, экспертов отрасли АПК, жителей и руководителей рыбхоза «Пихтовка», была сформирована концепция «цифровой деревни», глубоко продуманного проекта, адаптированного к нуждам современного человека.

В Пихтовке реализовано более 15 цифровых сервисов Сбера, поднимающих жизнь сельчан на современный городской уровень. Так, в селе был построен новый суперсовременный Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), в котором работают цифровые сервисы мединдустрии на базе ИИ от Сбера: дистанционный мониторинг состояния пациентов от СберЗдоровья и СБЕРАПТЕКА. Также в ФАП используется умный помощник врача «ТОП-3», который помогает врачам ставить предварительный диагноз и алгоритм по расшифровке данных кардиограмм и решение по автоматическому заполнению протоколов УЗИ.

Школа в Пихтовке подключена к СберКлассу, что позволяет углубить учебный процесс, также создан специальный класс с агроуклоном, с его помощью детям будут прививать интерес к сельскому хозяйству и тем самым готовить для села будущих молодых специалистов.

Жителям Пихтовки не нужно ездить в город, чтобы снять наличность, сельский магазин действует как пункт выдачи наличных денежных средств, там же, в магазине, можно оплатить услуги ЖКХ. Магазин оснащен пунктом получения заказов из маркетплейса СберМегаМаркет через постаматы СберЛогистики, позволяющей сельским жителям заказывать себе любые товары через Интернет.

Дом культуры в Пихтовке оборудован развлекательными сервисами от Сбера: онлайн-кинотеатром Okko и аудиостримингом СберЗвук. В молодёжной зоне Дома культуры, а также в школьной библиотеке установлены приставки SberBox.

«Важно подумать над тем, как сделать механизмы, которые позволят преобразовать таким образом жизнь всех деревень Удмуртии, а потом масштабировать этот опыт на всю Россию.

В Пихтовке главным интересантом и инициатором изменений был бизнес. Наверное, нам необходимо везде искать предпринимателей, которые заинтересованы в преобразованиях и помогать им», - заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.