США провели в Аденском заливе успешное испытание лазерного оружия

17:40 Источник: Интерфакс

Американские военные накануне успешно испытали лазерное оружие, установленное на военно-морском десантном транспорте-доке Portland, сообщает в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление ВМС США.

Испытание прошло в водах Аденского залива, разделяющего Восточную Африку и Арабский полуостров. В Пятом флоте ВМС США отметили, что лазер смог "успешно взаимодействовать" с плавучей мишенью.

В ходе прежних испытаний в мае 2020 года, по данным AP, лазер, размещенный на корабле Portland, смог сбить воздушный беспилотник.