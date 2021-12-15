США провели в Аденском заливе успешное испытание лазерного оружия
17:40 15.12.2021 Источник: Интерфакс
Американские военные накануне успешно испытали лазерное оружие, установленное на военно-морском десантном транспорте-доке Portland, сообщает в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление ВМС США.
Испытание прошло в водах Аденского залива, разделяющего Восточную Африку и Арабский полуостров. В Пятом флоте ВМС США отметили, что лазер смог "успешно взаимодействовать" с плавучей мишенью.
В ходе прежних испытаний в мае 2020 года, по данным AP, лазер, размещенный на корабле Portland, смог сбить воздушный беспилотник.
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