Германия высылает двух сотрудников российского посольства

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия считает убийство гражданина Грузии в Берлине в 2019 году «нарушением права и суверенитета», высылает двух сотрудников российского посольства. Об этом сообщила в среду в Берлине журналистам глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Мы только что вызвали на разговор посла России. Послу сообщили, что два представителя дипломатического персонала российского посольства объявляются нежелательными персонами», — сказала Бербок. Она отметила, что «серьезно осложнится» диалог между Берлином и Москвой.