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МИД РФ: Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа

19:05 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не оставит без ответа высылку российских дипломатов из Берлина. Об этом написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», — отметила она.

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