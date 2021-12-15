МИД РФ: Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не оставит без ответа высылку российских дипломатов из Берлина. Об этом написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», — отметила она.