МИД РФ: Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа
19:05 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», — отметила она.
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