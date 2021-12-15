В подмосковном Долгопрудном сделают пристройку к школе, а в Реутове появится новый переход через железнодорожные пути
19:14 15.12.2021
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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Светлана Коношевич из Долгопрудного попросила ускорить строительство пристройки на 300 мест к школе №14. Учебное заведение рассчитано на 725 мест, а учатся в нем более 1,5 тыс. детей. Каждый 5-й – во вторую смену.
«Наш регион активно растет, мы должны успевать строить детсады, школы. Эта пристройка должна быть сдана к 1 сентября 2023 года. Мы понимаем насколько это востребовано», – сказал губернатор.
С вопросом строительства нового пешеходного перехода через ж/д пути на ул. Октября к губернатору обратились Алла Шульгина из Реутова и Александр Казаков из Балашихи.
«В Московской области много маломобильных людей с инвалидностью, пожилых, мам с колясками. Лифты в пешеходных переходах часто либо отсутствуют, либо не работают. Эти переходы – на больших магистралях, люди не могут попасть в парки, торговые центры, в другую часть города», – рассказал Александр Казаков.
Андрей Воробьев отметил, что все новые переходы обязательно будут строить с учетом доступной среды. В Реутове он появится к концу 2023-го.
Роман Корзников рассказал, что в деревне Покров городского округа Солнечногорск есть магистральный газопровод, но к границам участка «голубое топливо» так и не подвели. Вице-губернатор Евгений Хромушин сообщил, что населенный пункт в Президентскую программу включен: «Газ в деревню дадим не позднее июля».
С инициативой организовать для школьников бесплатные просмотры военно-патриотических фильмов обратилась учитель красногорской гимназии №2 Ирина Кулешова. Губернатор поручил профильным ведомствам проработать вопрос, чтобы киноленты можно было показывать на интерактивных досках в школах. Андрей Воробьёв напомнил про «Пушкинскую карту» – сейчас по ней ребята могут посетить театры, музеи, концерты. А в следующем году – еще и в кинотеатры.
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