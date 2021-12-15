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«Газпром» отчитался по транзитному договору с Украиной на 2021 год

19:30 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» с начала года по 15 декабря транспортировал через Украину 40 млрд куб. м российского газа, таким образом, холдинг выполнил свои обязательства на 2021 год в полном объеме, говорится в его сообщении.

«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», — сообщил «Газпром».

При этом холдинг продолжает поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину, добавили в компании.

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