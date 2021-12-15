Оборонный бюджет США, одобренный Сенатом, составит 770 млрд долл

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Конгресса США в среду одобрил проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около 770 млрд долларов. Трансляцию голосования вел телеканал «Си-спэн».

Палата представителей утвердила документ на прошлой неделе, теперь он поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Принятый Конгрессом проект бюджета до этого был согласован обеими палатами американского законодательного органа. Помимо прочего, он содержит положение о выделении 4 млрд долларов на программу европейской инициативы по сдерживанию, которая направлена против России. На военную помощь Украине предполагается выделить 300 млн долларов, еще 150 млн будут потрачены на «сотрудничество в области безопасности со странами Балтии».