Обнародованы новые материалы по убйству Джона Кеннеди

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация в среду обнародовала новые материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди. Документы были опубликованы на сайте Национального управления архивов и документации США.

Порядок публикации материалов ранее утвердил президент США Джо Байден, распорядившийся раскрыть первую их часть 15 декабря 2021 года. Это те сведения, обнародование которых не вызвало у властей возражений. «Национальный архив разместил записи онлайн, чтобы выполнить эти требования», — говорится в сообщении на сайте управления.