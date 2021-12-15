0
0
0
НОВОСТИ

Обнародованы новые материалы по убйству Джона Кеннеди

20:55 15.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация в среду обнародовала новые материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди. Документы были опубликованы на сайте Национального управления архивов и документации США.

Порядок публикации материалов ранее утвердил президент США Джо Байден, распорядившийся раскрыть первую их часть 15 декабря 2021 года. Это те сведения, обнародование которых не вызвало у властей возражений. «Национальный архив разместил записи онлайн, чтобы выполнить эти требования», — говорится в сообщении на сайте управления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:15 15.12.2021
Оборонный бюджет США, одобренный Сенатом, составит 770 млрд долл
0
123
19:30 15.12.2021
«Газпром» отчитался по транзитному договору с Украиной на 2021 год
0
189
19:14 15.12.2021
В подмосковном Долгопрудном сделают пристройку к школе, а в Реутове появится новый переход через железнодорожные пути
0
178
19:12 15.12.2021
В Подмосковье построят платформу МЦД, которая войдет в диаметр, связывающий Нахабино и Подольск
0
179
19:05 15.12.2021
МИД РФ: Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа
0
227
18:55 15.12.2021
Германия высылает двух сотрудников российского посольства
0
249
17:40 15.12.2021
США провели в Аденском заливе успешное испытание лазерного оружия
0
347
17:17 15.12.2021
Сбер и Правительство Удмуртии представили «Деревню будущего»
0
330
17:12 15.12.2021
Еврокомиссия обяжет страны ЕС довести скорость поездов в Европе до 160 км/ч к 2040 году
0
293
17:00 15.12.2021
Суд в Берлине решил, что заказ на убийство Хангошвили поступил от российских властей
0
368

Возврат к списку