Определены даты и сроки сдачи ЕГЭ в 2022 году

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля, основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников — с 21 апреля по 2 июля. Соответствующие приказы Минпросвещения РФ и Рособрнадзора опубликованы в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документов, досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями состоится с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля. Также запланирован дополнительный период 5–24 сентября. Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями — с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

Основной период сдачи экзаменов начнется 26 мая с географии, литературы и химии, 30 и 31 мая состоится ЕГЭ по русскому, 2 июня — ЕГЭ по математике профильного уровня, 3 июня — по математике базового уровня, 6 июня — по истории и физике, 9 июня — по обществознанию, 14 июня — по иностранным языкам (письменная часть) и биологии, 16 и 17 июня — по иностранным (устная часть), 20 и 21 июня — по информатике. Резервные дни запланированы с 23 июня по 2 июля.