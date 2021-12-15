Зеленский хочет воспользоваться ситуацией с "Северным потоком 2", чтобы встретиться с Путиным

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет использовать ситуацию вокруг российского газопровода «Северный поток — 2», чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я бы благодаря такому инструменту („Северному потоку — 2“ — прим. ТАСС) мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении „Минска“ или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит», — утверждал Зеленский на брифинге в Брюсселе.