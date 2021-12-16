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В зону у спорных островов Сенкаку вошли четыре корабля КНР - Киодо

07:20 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре патрульных корабля морской полиции КНР в четверг вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентство Киодо.

По его данным, один из кораблей укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку. В предыдущий раз корабли КНР входили в зону у островов Сенкаку 19 ноября, отмечает Киодо.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

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