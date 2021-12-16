Статую Марадоны уставили в международном аэропорту Аргентины

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статуя бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны установлена в главном международном аэропорту Буэнос- Айреса. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000, "Аэропуэртос Архентина"), которая управляет аэропортами страны.



"АА2000 торжественно открыла в международном аэропорту Эсейса статую Номера 10, которая отсылает к образу легенды футбола на чемпионате мира в Мексике в 1986 году", - говорится в сообщении.



Статуя в полный рост была изготовлена методом 3D-печати. "Процесс изготовления начался со сбора изображений Марадоны на ЧМ-1986 в Мексике во время звучания национального гимна, когда он был сосредоточен на предстоящем финале", - сообщила компания.



