Статую Марадоны уставили в международном аэропорту Аргентины
07:10 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"АА2000 торжественно открыла в международном аэропорту Эсейса статую Номера 10, которая отсылает к образу легенды футбола на чемпионате мира в Мексике в 1986 году", - говорится в сообщении.
Статуя в полный рост была изготовлена методом 3D-печати. "Процесс изготовления начался со сбора изображений Марадоны на ЧМ-1986 в Мексике во время звучания национального гимна, когда он был сосредоточен на предстоящем финале", - сообщила компания.
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