Введение QR-кодов для посещения общественных мест обсудят в первом чтении
07:30 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на жд- и авиатранспорте. Второй законопроект был снят с рассмотрения Госдумы.
Как пояснили ранее в кабмине, поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли "с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации". Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.
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