В Новой Зеландии полностью вакцинированы против коронавируса 90% взрослых граждан
08:10 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы достигли 90-процентного показателя полной вакцинации в стране. Это означает, что более 3,7 млн новозеландцев сделали прививки, чтобы защитить себя, свои семьи, друзей и соседей. Теперь <…> они защищены и могут вернуться к занятиям любимым делом, будь то путешествие, чтобы встретиться с друзьями и семьей на Рождество, или поход в рестораны, пабы, кафе и на многочисленные фестивали на открытом воздухе, запланированные на лето", - указал Хипкинз в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.
Также глава ведомства отметил, что в семи регионах страны, включая ее крупнейший город Окленд, две прививки сделали более 90% населения, в других работа по иммунизации активно продолжается. "Еще ряд регионов пересечет отметку [в 90%] в ближайшие дни, и работа продолжается. К утру четверга <…> 94% новозеландцев старше 12 лет получили по меньшей мере одну дозу вакцины, но нам нужно добиваться дальнейшего повышения показателей среди маори и выходцев из тихоокеанских островных государств", - уточнил министр.
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