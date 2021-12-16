В Новой Зеландии полностью вакцинированы против коронавируса 90% взрослых граждан

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3,78 млн жителей Новой Зеландии, население которой составляет чуть более 5,1 млн человек, привились двумя компонентами вакцины от нового коронавируса. Об этом в четверг сообщил министр Крис Хипкинз, отвечающий за борьбу с COVID-19.



"Мы достигли 90-процентного показателя полной вакцинации в стране. Это означает, что более 3,7 млн новозеландцев сделали прививки, чтобы защитить себя, свои семьи, друзей и соседей. Теперь <…> они защищены и могут вернуться к занятиям любимым делом, будь то путешествие, чтобы встретиться с друзьями и семьей на Рождество, или поход в рестораны, пабы, кафе и на многочисленные фестивали на открытом воздухе, запланированные на лето", - указал Хипкинз в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.



Также глава ведомства отметил, что в семи регионах страны, включая ее крупнейший город Окленд, две прививки сделали более 90% населения, в других работа по иммунизации активно продолжается. "Еще ряд регионов пересечет отметку [в 90%] в ближайшие дни, и работа продолжается. К утру четверга <…> 94% новозеландцев старше 12 лет получили по меньшей мере одну дозу вакцины, но нам нужно добиваться дальнейшего повышения показателей среди маори и выходцев из тихоокеанских островных государств", - уточнил министр.



