0
0
124
НОВОСТИ

В Новой Зеландии полностью вакцинированы против коронавируса 90% взрослых граждан

08:10 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3,78 млн жителей Новой Зеландии, население которой составляет чуть более 5,1 млн человек, привились двумя компонентами вакцины от нового коронавируса. Об этом в четверг сообщил министр Крис Хипкинз, отвечающий за борьбу с COVID-19.

"Мы достигли 90-процентного показателя полной вакцинации в стране. Это означает, что более 3,7 млн новозеландцев сделали прививки, чтобы защитить себя, свои семьи, друзей и соседей. Теперь <…> они защищены и могут вернуться к занятиям любимым делом, будь то путешествие, чтобы встретиться с друзьями и семьей на Рождество, или поход в рестораны, пабы, кафе и на многочисленные фестивали на открытом воздухе, запланированные на лето", - указал Хипкинз в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Также глава ведомства отметил, что в семи регионах страны, включая ее крупнейший город Окленд, две прививки сделали более 90% населения, в других работа по иммунизации активно продолжается. "Еще ряд регионов пересечет отметку [в 90%] в ближайшие дни, и работа продолжается. К утру четверга <…> 94% новозеландцев старше 12 лет получили по меньшей мере одну дозу вакцины, но нам нужно добиваться дальнейшего повышения показателей среди маори и выходцев из тихоокеанских островных государств", - уточнил министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 16.12.2021
Россиян ожидают погодные аномалии в ближайшие дни - Гидрометцентр
0
24
09:05 16.12.2021
Лидер блокировавшей в Триполи офис премьера Ливии группировки заявил, что выборов не будет
0
64
09:00 16.12.2021
Зеленский попросил помощи ЕС для обновления инфраструктуры на границах
0
74
08:20 16.12.2021
На статуе быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке неизвестный нарисовал свастику
0
123
07:30 16.12.2021
Введение QR-кодов для посещения общественных мест обсудят в первом чтении
0
206
07:20 16.12.2021
В зону у спорных островов Сенкаку вошли четыре корабля КНР - Киодо
0
185
07:10 16.12.2021
Статую Марадоны уставили в международном аэропорту Аргентины
0
202
22:35 15.12.2021
Зеленский хочет воспользоваться ситуацией с "Северным потоком 2", чтобы встретиться с Путиным
0
652
21:40 15.12.2021
Определены даты и сроки сдачи ЕГЭ в 2022 году
0
601
20:55 15.12.2021
Обнародованы новые материалы по убийству Джона Кеннеди
0
720

Возврат к списку