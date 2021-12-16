На статуе быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке неизвестный нарисовал свастику

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Нью-Йорка разыскивает вандала, который нарисовал свастику на знаменитой статуе "Атакующий бык", установленной на Уолл- стрит - главной финансовой улице мегаполиса. Об этом в среду сообщил телеканал Си-эн-эн.



По его сведениям, нацистский знак был нарисован на статуе во вторник, за день до этого изображение свастики появилось на здании городской администрации. По версии правоохранителей, это сделал один и тот же человек.



Полиция опубликовала кадры с камер видеонаблюдения и разыскивает преступника. Сообщается, что предполагаемый злоумышленник - мужчина, одетый в серое пончо и хромающий при ходьбе.



