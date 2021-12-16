На статуе быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке неизвестный нарисовал свастику
08:20 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, нацистский знак был нарисован на статуе во вторник, за день до этого изображение свастики появилось на здании городской администрации. По версии правоохранителей, это сделал один и тот же человек.
Полиция опубликовала кадры с камер видеонаблюдения и разыскивает преступника. Сообщается, что предполагаемый злоумышленник - мужчина, одетый в серое пончо и хромающий при ходьбе.
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