Зеленский попросил помощи ЕС для обновления инфраструктуры на границах
09:00 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой поддержать усилия страны в модернизации пунктов пропуска и обновлении приграничной инфраструктуры. Об этом в среду сообщили в офисе главы государства.
"Для Украины особое значение имеют три флагманских инициативы экономического и инвестиционного плана по результатам саммита "Восточного партнерства". Первая - это модернизация пунктов пропуска и обновление инфраструктуры на границах. И для Украины поддержка со стороны ЕС в этом вопросе будет очень ценной", - сказал Зеленский на пленарном заседании шестого саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе. В связи с этим президент отметил важность заключения соглашения о либерализации автомобильных перевозок.
Вторая инициатива, по словам Зеленского, касается цифровой трансформации и ИТ-инфраструктуры. Он заявил, что портал государственных услуг "Дiя" ("Действие"), которым уже пользуются более 11 млн украинцев, вывел страну в лидеры цифровых услуг. "На очереди запуск "Дія. Сіті" ("Действие. Сити"), что позволит создать самый мощный ИТ-хаб в Восточной Европе и другие амбициозные инновационные проекты", - сказал президент. По мнению главы государства, практическим результатом на этом пути была бы отмена платы за роуминг между ЕС и странами-партнерами.
Третья инициатива относится к повышению энергоэффективности и развитию водородной энергетики, что имеет важное значение для Украины и ее энергетической безопасности, указал Зеленский. По его словам, в следующем году на Украине начнется большая программа утепления домов для сокращения затрат энергии на их обогрев, кроме того, "страна готова стать лидером в развитии водородной энергетики, что позволит обрести полную энергетическую независимость и достичь климатической нейтральности".
"Во всех этих проектах Украина рассчитывает на поддержку ЕС и международных финансовых институтов", - отметил глава государства.
Президент также акцентировал внимание на актуальных угрозах безопасности в регионе, на которые Евросоюз, как он считает, должен дать адекватный ответ.
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