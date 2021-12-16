Лидер блокировавшей в Триполи офис премьера Ливии группировки заявил, что выборов не будет

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из действующих в Ливии вооруженных группировок блокировала в ночь на четверг штаб- квартиру премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы в Триполи. Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".

По его информации, за происходящим в столице стоят группировки из города Мисурата (200 км к востоку от столицы). Ими командует экс-депутат Всеобщего национального конгресса (бывший временный парламент) Салах Бади, который уже заявил, что в стране "не будет никаких президентских выборов" (намечены на 24 декабря), пока "герои находятся в Триполи", пообещав вместе с ними "закрыть все государственные учреждения, которые работают на заграницу, а не ради родины".

Сообщается, что глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи ранее обратился с призывом к "вооруженным силам" обеспечить защиту его дома. Согласно ряду источников, он и другие члены совета уже перевезены в безопасное место.

Как передавал ряд ливийских СМИ, Бади, который значится в санкционных списках США и СБ ООН за преступления во время гражданской войны в Ливии и числится в международном розыске, а также другим группировкам не понравилось принятое накануне Президентским советом решение отправить в отставку поддерживаемого ими командующего столичным военным округом Абдельбасета Марвана, сменив его генерал-майором Абделькадером Мансуром.

Между тем новостной портал "Аль-Марсад" называет случившееся "заговором", за которым стоит сам аль-Менфи. Ссылаясь на источник, издание утверждает, что глава Президентского совета спланировал его при содействии государств, которые он недавно посетил, а также некоторых местных сил. Отмечается, что он координирует свои действия с рядом вооруженных группировок, чтобы 23 декабря за день до выборов в обход согласованной "дорожной карты" переходного периода издать президентский указ о продлении его полномочий и сформировать новое правительство в усеченном составе.

Обстановка в городе остается напряженной, в значительной части столицы отмечались перебои с подачей электричества. Поступают данные о том, что все вооруженные формирования западного региона, главным образом вокруг Триполи, приведены в состояние повышенной готовности. К окраинам Триполи стягиваются бойцы различных группировок с боевой техникой.