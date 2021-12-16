Глава СПЧ считает, что не стоит амнистировать покупателей поддельных сертификатов о вакцинации
09:32 16.12.2021 Источник: Известия
Думать об амнистии для изготовителей и покупателей поддельных сертификатов о вакцинации «неправильно». Об этом в интервью «Известиям» сообщил председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев.
«Я считаю, что неправильно думать об амнистии. Все-таки это жульничество и со стороны тех, кто продавал сертификаты, и тех, кто покупал сертификаты. Это обман. Обман в ситуации эпидемии не должен быть амнистирован», — подчеркнул Фадеев.
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