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Показатель GMV cервисов электронной коммерции Сбера превысил 100 миллиардов рублей – Греф

09:45 16.12.2021

Показатель GMV (Gross Merchandise Value или валовая стоимость товара) e-commerce cервисов Сбера «пробил» показатель в 100 млрд руб., заявил президент финансовой организации Герман Греф на Дне инвестора Сбера. В частности, в 2021 году с сентября по настоящее время он увеличился на 40 млрд руб. с 63 млрд руб.

В следующем году Сбер планирует удвоить показатель GMV cервисов электронной коммерции, отметил глава Сбера. «Стратегия Сбера предполагает развитие на цифровых нефинансовых рынках, где мы ожидали высокие темпы роста. Наиболее крупным направлением для нас является электронная коммерция, где мы видим большой потенциал роста и существенный объем синергий с финансовым бизнесом. Важно отметить, что наши компании в индустрии электронной коммерции росли существенно быстрее рынка. Это позволило нам стать номером 1 в сегменте e-grocery, который является самым перспективным», – подчеркнул Греф.

«Безусловно, на рынке электронной коммерции нам еще многое предстоит сделать для достижения стратегических целей. Наш мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет является самым молодым, но при этом самым быстрорастущим среди конкурентов. Мы видим потенциал в присоединении наших сервисов электронной коммерции к программе лояльности Спасибо. Это увеличивает привлекательность маркетплейса по сравнению с конкурентами», – заключил он. Также он отметил, что в этом году Сбер в три раза увеличил выручку нефинансовых бизнесов, которая, как предполагается, достигнет 200 млрд руб.

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