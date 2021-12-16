В Чечне девушку приговорили к шести годам колонии за попытку самоподрыва
10:00 16.12.2021 Источник: Газета.Ru
Суд на основании собранных доказательств сотрудниками СКР по Чеченской Республике приговорил несовершеннолетнею жительницу города Зеленокумска к 6 годам воспитательной колонии. Об этом сообщается на сайте СКР по республике.
16-летняя девушка-подросток была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.222 УК РФ «Покушение на незаконное приобретение и ношение взрывного устройства, ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта в составе организованной группы».
По версии следствия, подтвержденной судом, в октябре 2020 года уроженка города Зеленокумска 2004 года рождения, поддерживающая радикальные взгляды, через социальную сеть вступила в организованную преступную группу. Ее основателем был житель Чеченской Республики, но проживающей за границей.
Членов группы призывали к проведению террористических актов для дестабилизации деятельности органов власти.
В конце октября 2020 года девушка заявила своему «начальнику», что хочет совершить теракт через самоподрыв. Они совместно разработали план с датой, временем и местом теракта.
Перевозка самодельного взрывного устройства и закладка его в тайник была поручена другому члену террористического сообщества.
Девушка 7 ноября 2020 года направилась в Грозный, где находился тайник. Бомбу она должна была привести в действие в многолюдном месте. Взяв рюкзак со взрывным устройством, она направилась с ним в многолюдное кафе. Провод от взрывного устройства девушка спрятала в рукаве куртки, а кнопку взрывателя зажала в ладони.
При входе в заведение ее остановил сотрудник правоохранительных органов, потребовав от нее предъявить документы, в ответ девушка нажала на кнопку взрывателя, но последующего взрыва не произошло.
Накануне УФСБ по Чеченской Республике заменили бомбу в тайнике на муляж. Сама же бомба состояла из многочисленных поражающих элементов.
Возбуждено также уголовное дело в отношении организатора террористического сообщества. Газета.Ru
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