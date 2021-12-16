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Срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления составит пять лет - проект

10:32 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект нового закона о местном самоуправлении вводит единый срок полномочий для всех должностных лиц этого уровня - пять лет. Об этом в четверг сообщила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

"Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет", - отметили там.

Кроме этого, законопроектом вводится единственный способ формирования представительного органа муниципального образования - муниципальные выборы.

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