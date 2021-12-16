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НОВОСТИ

Новогодние выплаты пенсионерам предлагают сделать ежегодными

11:00 16.12.2021 Источник: Известия

Предновогодние выплаты для пенсионеров предлагают ввести на постоянной основе. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в правительство. Парламентарии ссылаются на высокую инфляцию, а также данные Росстата о сокращении покупательной способности этой категории граждан.

Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному — одни не против 13-й пенсии, другие говорят, что дело не в количестве выплат, а в их размерах. Между тем только на 2022-й возможные предновогодние выплаты пенсионерам оцениваются в 786 млрд рублей.

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