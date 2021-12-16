Автомобили с мигрантами из России обстреляли при попытке пересечь границу США

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник Службы таможенного и пограничного контроля США обстрелял автомобили с мигрантами из России при попытке пересечь мексикано-американскую границу. Об этом сообщается в заявлении пограничной службы.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Два автомобиля на большой скорости попытались пересечь границу между Мексикой и США в районе города Сан-Исайдро (штат Калифорния). Стремясь остановить автомобили, сотрудник пункта досмотра открыл огонь. Пули попали в седан, который после этого врезался во внедорожник.

По данным пограничной службы, пострадали по меньшей мере два человека - они получили легкие травмы головы при столкновении. В остановившихся автомобилях оказались мигранты из России - 18 человек, включая детей. Необходимых документов у них не было. Как уточняет погранслужба, границу США пересек еще один автомобиль, в нем, по данным властей, также находились восемь граждан России без документов.

Водители обоих автомобилей арестованы. Им предъявлено обвинение в попытке перевезти через границу нелегальных иммигрантов. Полиция и Служба таможенного и пограничного контроля выясняют обстоятельства инцидента. В Службе таможенного и пограничного контроля пока не предоставили на запрос ТАСС дополнительных данных об инциденте и сведений о дальнейшей судьбе россиян.