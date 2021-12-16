0
0
156
НОВОСТИ

Автомобили с мигрантами из России обстреляли при попытке пересечь границу США

11:05 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник Службы таможенного и пограничного контроля США обстрелял автомобили с мигрантами из России при попытке пересечь мексикано-американскую границу. Об этом сообщается в заявлении пограничной службы.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Два автомобиля на большой скорости попытались пересечь границу между Мексикой и США в районе города Сан-Исайдро (штат Калифорния). Стремясь остановить автомобили, сотрудник пункта досмотра открыл огонь. Пули попали в седан, который после этого врезался во внедорожник.

По данным пограничной службы, пострадали по меньшей мере два человека - они получили легкие травмы головы при столкновении. В остановившихся автомобилях оказались мигранты из России - 18 человек, включая детей. Необходимых документов у них не было. Как уточняет погранслужба, границу США пересек еще один автомобиль, в нем, по данным властей, также находились восемь граждан России без документов.

Водители обоих автомобилей арестованы. Им предъявлено обвинение в попытке перевезти через границу нелегальных иммигрантов. Полиция и Служба таможенного и пограничного контроля выясняют обстоятельства инцидента. В Службе таможенного и пограничного контроля пока не предоставили на запрос ТАСС дополнительных данных об инциденте и сведений о дальнейшей судьбе россиян.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 16.12.2021
В Москве за сутки выявили 3 322 случая заражения коронавирусом
0
32
12:06 16.12.2021
Шольц назвал правильным решение Берлина о высылке российских дипломатов из ФРГ
0
71
12:00 16.12.2021
В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом
0
79
11:32 16.12.2021
На базе ВВС США Хомстед "выкатилась" бомба
0
126
11:20 16.12.2021
Украина передумала объявлять Поклонскую в международный розыск
0
146
11:00 16.12.2021
Новогодние выплаты пенсионерам предлагают сделать ежегодными
0
185
10:32 16.12.2021
Срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления составит пять лет - проект
0
214
10:20 16.12.2021
"Адмирал Горшков" из Белого моря успешно поразил ракетой "Циркон" мишень на полигоне Чижа
0
228
10:05 16.12.2021
Каждый четвертый россиянин хочет сменить профессию в новом году
0
234
10:00 16.12.2021
В Чечне девушку приговорили к шести годам колонии за попытку самоподрыва
0
214

Возврат к списку