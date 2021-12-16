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Украина передумала объявлять Поклонскую в международный розыск

11:20 16.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Украина передумала объявлять бывшего генпрокурора Крыма Наталью Поклонскую в международный розыск. Решение приняло бюро Интерпола при МВД Украины. Отказ там объяснили уставом международной организации уголовной полиции. Одна из его статей запрещает Интерполу преследование, в том числе по политическим мотивам. Объявление в международный розыск посла России в Кабо-Верде противоречит уставу Интерпола, сказали в украинском бюро организации.

Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую послом островного государства в Западной Африке в октябре. До этого она была депутатом Госдумы седьмого созыва, а ещё раньше генпрокуророром Крыма. На Украине против Поклонской возбуждено несколько уголовных дел в связи с событиями 2014 года и вхождением Крыма в состав России.

Киев добивается её экстрадиции. МИД Украины после назначения её послом в Кабо-Верде обратился к властям этого государства. Представитель министерства Олег Николенко уточнял, что Поклонская разыскивается за госизмену против Украины. В Москве на это сказали, что у Киева нет шансов добиться экстрадиции главы дипмиссии.

По словам Поклонской, для неё большая честь представлять Россию в Кабо-Верде. Она уверяет, что угроз со стороны Киева не боится.  Эхо Москвы

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