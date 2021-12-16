На базе ВВС США Хомстед "выкатилась" бомба
11:32 16.12.2021 Источник: Газета.Ru
Жители американского округа Майами-Дейд в штате Флорида были заблокированы в собственных домах из-за инцидента на близлежащей базе ВВС США Хомстед, передает телеканал CBS4.
Военных с базы эвакуировали из-за бомбы, которая «выкатилась» в неположенное место. СМИ не располагает информацией, что это был за снаряд. Детонации в итоге удалось избежать.
Обывателей попросили не покидать дома и избегать приближения к базе. Точные причины инцидента будут устанавливаться. Газета.Ru
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