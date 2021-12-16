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НОВОСТИ

На базе ВВС США Хомстед "выкатилась" бомба

11:32 16.12.2021 Источник: Газета.Ru

Жители американского округа Майами-Дейд в штате Флорида были заблокированы в собственных домах из-за инцидента на близлежащей базе ВВС США Хомстед, передает телеканал CBS4.

Военных с базы эвакуировали из-за бомбы, которая «выкатилась» в неположенное место. СМИ не располагает информацией, что это был за снаряд. Детонации в итоге удалось избежать. 

Обывателей попросили не покидать дома и избегать приближения к базе. Точные причины инцидента будут устанавливаться.  Газета.Ru

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