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НОВОСТИ

В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом

12:00 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 486, до 10 131 646. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 37 155, до 8 876 788. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 133 против 1 142 днем ранее, до 294 024. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,9%, следует из данных штаба.

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