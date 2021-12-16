В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом
12:00 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 486, до 10 131 646. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 37 155, до 8 876 788. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 133 против 1 142 днем ранее, до 294 024. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,9%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 12:20 16.12.2021
- В Москве за сутки выявили 3 322 случая заражения коронавирусом
- 12:06 16.12.2021
- Шольц назвал правильным решение Берлина о высылке российских дипломатов из ФРГ
- 11:32 16.12.2021
- На базе ВВС США Хомстед "выкатилась" бомба
- 11:20 16.12.2021
- Украина передумала объявлять Поклонскую в международный розыск
- 11:05 16.12.2021
- Автомобили с мигрантами из России обстреляли при попытке пересечь границу США
- 11:00 16.12.2021
- Новогодние выплаты пенсионерам предлагают сделать ежегодными
- 10:32 16.12.2021
- Срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления составит пять лет - проект
- 10:20 16.12.2021
- "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно поразил ракетой "Циркон" мишень на полигоне Чижа
- 10:05 16.12.2021
- Каждый четвертый россиянин хочет сменить профессию в новом году
- 10:00 16.12.2021
- В Чечне девушку приговорили к шести годам колонии за попытку самоподрыва
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать