Шольц назвал правильным решение Берлина о высылке российских дипломатов из ФРГ

12:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приговор Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили является "ясным свидетельством того, что произошли плохие вещи"; Германия дала четкий ответ на это, выслав двух российских дипломатов. С таким утверждением выступил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС.

"Приговор по делу об убийстве в [парке] Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД [ФРГ Анналена Бербок] дала на это ясный ответ", - сказал Шольц.

В минувшую среду Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве Хангошвили. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство якобы было совершено по поручению госструктур РФ. МИД ФРГ объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.