Шольц назвал правильным решение Берлина о высылке российских дипломатов из ФРГ
12:06 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приговор Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили является "ясным свидетельством того, что произошли плохие вещи"; Германия дала четкий ответ на это, выслав двух российских дипломатов. С таким утверждением выступил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС.
"Приговор по делу об убийстве в [парке] Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД [ФРГ Анналена Бербок] дала на это ясный ответ", - сказал Шольц.
В минувшую среду Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве Хангошвили. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство якобы было совершено по поручению госструктур РФ. МИД ФРГ объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.
НОВОСТИ
- 12:20 16.12.2021
- В Москве за сутки выявили 3 322 случая заражения коронавирусом
- 12:00 16.12.2021
- В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом
- 11:32 16.12.2021
- На базе ВВС США Хомстед "выкатилась" бомба
- 11:20 16.12.2021
- Украина передумала объявлять Поклонскую в международный розыск
- 11:05 16.12.2021
- Автомобили с мигрантами из России обстреляли при попытке пересечь границу США
- 11:00 16.12.2021
- Новогодние выплаты пенсионерам предлагают сделать ежегодными
- 10:32 16.12.2021
- Срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления составит пять лет - проект
- 10:20 16.12.2021
- "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно поразил ракетой "Циркон" мишень на полигоне Чижа
- 10:05 16.12.2021
- Каждый четвертый россиянин хочет сменить профессию в новом году
- 10:00 16.12.2021
- В Чечне девушку приговорили к шести годам колонии за попытку самоподрыва
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать