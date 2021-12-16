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В Москве за сутки выявили 3 322 случая заражения коронавирусом

12:20 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 322 против 2 459 днем ранее, до 1 995 029. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 85 против 87 днем ранее, до 35 643 (1,79% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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