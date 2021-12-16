Альбом с пением птиц обошел известных певцов в австралийском музыкальном чарте
12:32 16.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В главном музыкальном чарте Австралии альбом с пением птиц обошёл известных певцов. Пластинка заняла пятое место и опередила ABBA, Мэрайю Кэри и The Weeknd.
Сборник под названием «Songs of Disappearance» («Песни исчезновения») состоит из записей пения 53 самых редких птиц страны, находящихся на грани исчезновения, сообщает ABC News.
Доходы от продаж альбома пойдут на деятельность природоохранной организации BirdLife Australia. Говорит Москва
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